"Поднять белый флаг": Папа римский сделал неожиданное заявление об Украине

Проигрывающая сторона в конфликте на Украине "должна найти в себе смелость поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Соответствующее заявление сделал папа римский Франциск. По его словам, сейчас есть много желающих выступить в роли посредников, например Турция.

"Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Нужно вести переговоры", — сказал 87-летний понтифик в интервью швейцарскому телеканалу RSI.

Папа римский подчеркнул, что переговоры — это смелое слово, и добавил, что они никогда не означают капитуляцию.