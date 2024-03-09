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9 марта, 18:45

"Поднять белый флаг": Папа римский сделал неожиданное заявление об Украине

Папа римский: Проигрывающая сторона на Украине должна поднять белый флаг

Проигрывающая сторона в конфликте на Украине "должна найти в себе смелость поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Соответствующее заявление сделал папа римский Франциск. По его словам, сейчас есть много желающих выступить в роли посредников, например Турция.

"Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Нужно вести переговоры", — сказал 87-летний понтифик в интервью швейцарскому телеканалу RSI.

Папа римский подчеркнул, что переговоры — это смелое слово, и добавил, что они никогда не означают капитуляцию.

Папа римский неоднократно выступал с мирными инициативами по Украине. Так, ранее он призывал к дипломатическому разрешению ситуации через возвращение к гуманности. Также священнослужитель предлагал устроить в Ватикане переговоры Москвы и Киева.

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Напомним, украинские войска несут большие потери и потеряли много населённых пунктов за последнее время. Так, например, ВС РФ выбили ВСУ из Авдеевки и Крынок, после чего в Киеве пожаловались на сложную ситуацию на фронте. Многочисленная западная техника Украине не помогает. Российские военные успешно справляются с ней, что доказывает недавнее уничтожение танков Abrams и ЗРК Patriot.

Обложка ©

TACC / AP

Наталья Исакова
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