Папа римский призвал к урегулированию на Украине через возвращение к гуманности

Папа римский Франциск призвал к дипломатическому разрешению ситуации на Украине через возвращение к гуманности. Во время традиционного воскресного обращения к верующим 25 февраля он выразил мнение, что конфликт не завершится в ближайшие месяцы.

"Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поиске справедливого надёжного мира", — отметил Франциск.