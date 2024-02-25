Папа римский призвал к урегулированию на Украине через возвращение к гуманности
Папа римский Франциск призвал к дипломатическому разрешению ситуации на Украине через возвращение к гуманности. Во время традиционного воскресного обращения к верующим 25 февраля он выразил мнение, что конфликт не завершится в ближайшие месяцы.
"Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поиске справедливого надёжного мира", — отметил Франциск.
В своей речи понтифик также обратил внимание на конфликт между Палестиной и Израилем. Отметим, что 87-летний Франциск прочёл сегодня проповедь, несмотря на то что отменил субботние аудиенции из-за недомогания.
Папа римский неоднократно выступал с мирными инициативами по Украине. Так, в январе стало известно, что священнослужитель хочет устроить в Ватикане переговоры Москвы и Киева. А в прошлом году Франциск решил осуществить "мирную миссию" по урегулированию конфликта.
Getty Images / Franco Origlia