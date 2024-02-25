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25 февраля, 13:12

Папа римский призвал к урегулированию на Украине через возвращение к гуманности

Папа римский Франциск призвал к дипломатическому разрешению ситуации на Украине через возвращение к гуманности. Во время традиционного воскресного обращения к верующим 25 февраля он выразил мнение, что конфликт не завершится в ближайшие месяцы.

"Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поиске справедливого надёжного мира", — отметил Франциск.

В своей речи понтифик также обратил внимание на конфликт между Палестиной и Израилем. Отметим, что 87-летний Франциск прочёл сегодня проповедь, несмотря на то что отменил субботние аудиенции из-за недомогания.

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Папа римский неоднократно выступал с мирными инициативами по Украине. Так, в январе стало известно, что священнослужитель хочет устроить в Ватикане переговоры Москвы и Киева. А в прошлом году Франциск решил осуществить "мирную миссию" по урегулированию конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Franco Origlia

Никита Осипов
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