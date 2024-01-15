Регион

Уведомления отключены

15 января, 12:29

Стало известно о планах папы римского устроить переговоры РФ и Украины в Ватикане

Глава ВСС: Папа римский хочет устроить в Ватикане переговоры России и Украины

Папа римский Франциск хочет организовать переговоры Москвы и Киева в Ватикане для того, чтобы сверить позиции сторон. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который общается с понтификом.

"Папа готовит мини-саммит у себя по мирным переговорам. То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций", — отметил он в беседе с РИА "Новости", добавив, что на данный момент папа римский участвует в консультациях на эту тему.

"Что-то движется": Посланник папы римского указал на шанс найти мир на Украине
"Что-то движется": Посланник папы римского указал на шанс найти мир на Украине

Напомним, в прошлом году папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по урегулированию конфликта на Украине. Его посланником стал Маттео Дзуппи, который в мае посетил Киев и Москву.

Обложка ©

Getty Images / Vatican Pool

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Папа римский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров