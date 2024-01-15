Стало известно о планах папы римского устроить переговоры РФ и Украины в Ватикане
Глава ВСС: Папа римский хочет устроить в Ватикане переговоры России и Украины
Папа римский Франциск хочет организовать переговоры Москвы и Киева в Ватикане для того, чтобы сверить позиции сторон. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который общается с понтификом.
"Папа готовит мини-саммит у себя по мирным переговорам. То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций", — отметил он в беседе с РИА "Новости", добавив, что на данный момент папа римский участвует в консультациях на эту тему.
Напомним, в прошлом году папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по урегулированию конфликта на Украине. Его посланником стал Маттео Дзуппи, который в мае посетил Киев и Москву.
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