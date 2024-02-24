Папа римский Франциск отменил субботние аудиенции из-за недомогания
Папа римский. Обложка © ТАСС / IPA / ABACA
Папа римский Франциск был вынужден объявить об отмене всех субботних аудиенций, так как почувствовал себя плохо. Об этом сообщила служба печати Святого Престола.
"Папа Франциск отменил свои мероприятия в субботу "в качестве меры предосторожности", — отмечается в заявлении.
У 87-летнего главы Римско-католической церкви появились "лёгкие симптомы гриппа", уточняется в сообщении. Пока священнослужитель будет находиться на домашнем лечении, и речь о госпитализации не идёт. Также отмечается, что понтифик недавно перенёс бронхит. Сам он не раз говорил, что возраст всё чаще напоминает о себе.
Напомним, в июне прошлого года папу римского госпитализировали для операции на органах брюшной полости. Процедура длилась около трёх часов, и провели её врачи клиники имени Агостино Джемелли.