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Папа римский Франциск отменил субботние аудиенции из-за недомогания

24 февраля, 10:35
Папа римский. Обложка © ТАСС / IPA / ABACA

Папа римский. Обложка © ТАСС / IPA / ABACA

Папа римский Франциск был вынужден объявить об отмене всех субботних аудиенций, так как почувствовал себя плохо. Об этом сообщила служба печати Святого Престола.

"Папа Франциск отменил свои мероприятия в субботу "в качестве меры предосторожности", — отмечается в заявлении.

У 87-летнего главы Римско-католической церкви появились "лёгкие симптомы гриппа", уточняется в сообщении. Пока священнослужитель будет находиться на домашнем лечении, и речь о госпитализации не идёт. Также отмечается, что понтифик недавно перенёс бронхит. Сам он не раз говорил, что возраст всё чаще напоминает о себе.

Милей извинился перед папой римским, которого раньше обзывал "человеком дьявола"
Милей извинился перед папой римским, которого раньше обзывал "человеком дьявола"

Напомним, в июне прошлого года папу римского госпитализировали для операции на органах брюшной полости. Процедура длилась около трёх часов, и провели её врачи клиники имени Агостино Джемелли.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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