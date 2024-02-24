Папа римский Франциск отменил субботние аудиенции из-за недомогания

Папа римский Франциск был вынужден объявить об отмене всех субботних аудиенций, так как почувствовал себя плохо. Об этом сообщила служба печати Святого Престола.

У 87-летнего главы Римско-католической церкви появились "лёгкие симптомы гриппа", уточняется в сообщении. Пока священнослужитель будет находиться на домашнем лечении, и речь о госпитализации не идёт. Также отмечается, что понтифик недавно перенёс бронхит. Сам он не раз говорил, что возраст всё чаще напоминает о себе.