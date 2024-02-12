Милей извинился перед папой римским, которого раньше обзывал "человеком дьявола"

Президент Аргентины Хавьер Милей на аудиенции в Риме извинился перед папой римским Франциском за свои прошлые оскорбления. А сам понтифик назвал заявления Милея "ошибками молодости, которые совершают все".

"Я хочу извиниться перед вами за свои прошлые высказывания", — приводит слова аргентинского лидера портал Infobae.

Напомним, что ещё до избрания президентом Милей жёстко критиковал папу Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране. В частности, политик называл понтифика "представителем всего самого вредного на Земле", а также "сукиным сыном, проповедующим коммунизм", "человеком дьявола", "слабоумным".