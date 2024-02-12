Милей извинился перед папой римским, которого раньше обзывал "человеком дьявола"
Infobae: Милей извинился перед папой Франциском за оскорбления
Президент Аргентины Хавьер Милей и папа римский Франциск и во время аудиенции в Ватикане. Фото © Zuma / TASS
Президент Аргентины Хавьер Милей на аудиенции в Риме извинился перед папой римским Франциском за свои прошлые оскорбления. А сам понтифик назвал заявления Милея "ошибками молодости, которые совершают все".
"Я хочу извиниться перед вами за свои прошлые высказывания", — приводит слова аргентинского лидера портал Infobae.
Напомним, что ещё до избрания президентом Милей жёстко критиковал папу Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране. В частности, политик называл понтифика "представителем всего самого вредного на Земле", а также "сукиным сыном, проповедующим коммунизм", "человеком дьявола", "слабоумным".
Сам папа римский признался, что не держит зла на Милея: он даже звонил с поздравлениями после победы политика на президентских выборах.