Милей впервые встретится с папой римским, которого обзывал "человеком дьявола" 11 февраля, 08:55 Папа римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool, © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен встретиться с папой римским Франциском, несмотря на то что ранее критиковал и оскорблял его. Об этом сообщает Reuters.



Во время своей предвыборной кампании Милей не раз грубо высказывался о понтифике. Так, он публично называл его "сукиным сыном, проповедующим коммунизм", "человеком дьявола", "слабоумным", "идиотом". После избрания президентом Милей стал корректнее критиковать Франциска.

Сам папа римский признался, что не держит зла на Милея, а его оскорблениям не придаёт значения, так как они были сказаны ещё до избрания политика главой государства. Франциск даже звонил с поздравлениями Милею после его победы в борьбе за президентское кресло.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выступление новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, назвав его идеологию нацистской.

Авторы Татьяна Миссуми