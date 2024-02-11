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Милей впервые встретится с папой римским, которого обзывал "человеком дьявола"

11 февраля, 08:55
Папа римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool, © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Папа римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool, © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен встретиться с папой римским Франциском, несмотря на то что ранее критиковал и оскорблял его. Об этом сообщает Reuters.

Во время своей предвыборной кампании Милей не раз грубо высказывался о понтифике. Так, он публично называл его "сукиным сыном, проповедующим коммунизм", "человеком дьявола", "слабоумным", "идиотом". После избрания президентом Милей стал корректнее критиковать Франциска.

Сам папа римский признался, что не держит зла на Милея, а его оскорблениям не придаёт значения, так как они были сказаны ещё до избрания политика главой государства. Франциск даже звонил с поздравлениями Милею после его победы в борьбе за президентское кресло.

Большая игра: Милея уличили в сговоре с Вашингтоном после задержания русского в Аргентине
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Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выступление новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, назвав его идеологию нацистской.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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