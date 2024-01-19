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19 января, 06:31

"Это позор": Президент Венесуэлы назвал идеологию новоизбранного главы Аргентины нацистской

Мадуро назвал идеологию Милея нацистской после его выступления в Давосе

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / AP / Gustavo Garello

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / AP / Gustavo Garello

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выступление новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, назвав его идеологию нацистской. Об этом он сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец — нет!" — заявил Мадуро.

Во время выступления на ВЭФ в Давосе Милей отметил, что только свободный рыночный капитализм способен решить проблему голода и нищеты в западных государствах, которые построили своё благосостояние на фоне свободного предпринимательства. Сейчас, по мнению аргентинского лидера, Западу угрожает распространение идей коллективизма и социализма, что и приводит к упадку.

Аргентину захлестнули новые многотысячные протесты против политики нового президента
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Ранее Лайф писал, что политикой Милея недовольны и сами жители государства. Уже спустя несколько недель после того, как он принёс присягу и вступил в должность, в Буэнос-Айресе вспыхнули антиправительственные митинги. А в начале января Мадуро раскритиковал Милея за отказ вступить в БРИКС.

Ян Поланин
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