"Это позор": Президент Венесуэлы назвал идеологию новоизбранного главы Аргентины нацистской

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выступление новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, назвав его идеологию нацистской. Об этом он сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец — нет!" — заявил Мадуро.

Во время выступления на ВЭФ в Давосе Милей отметил, что только свободный рыночный капитализм способен решить проблему голода и нищеты в западных государствах, которые построили своё благосостояние на фоне свободного предпринимательства. Сейчас, по мнению аргентинского лидера, Западу угрожает распространение идей коллективизма и социализма, что и приводит к упадку.