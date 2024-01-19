"Это позор": Президент Венесуэлы назвал идеологию новоизбранного главы Аргентины нацистской
Мадуро назвал идеологию Милея нацистской после его выступления в Давосе
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / AP / Gustavo Garello
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выступление новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, назвав его идеологию нацистской. Об этом он сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
"Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец — нет!" — заявил Мадуро.
Во время выступления на ВЭФ в Давосе Милей отметил, что только свободный рыночный капитализм способен решить проблему голода и нищеты в западных государствах, которые построили своё благосостояние на фоне свободного предпринимательства. Сейчас, по мнению аргентинского лидера, Западу угрожает распространение идей коллективизма и социализма, что и приводит к упадку.
Ранее Лайф писал, что политикой Милея недовольны и сами жители государства. Уже спустя несколько недель после того, как он принёс присягу и вступил в должность, в Буэнос-Айресе вспыхнули антиправительственные митинги. А в начале января Мадуро раскритиковал Милея за отказ вступить в БРИКС.