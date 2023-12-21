В Сети появилось видео массовых протестов аргентинцев против правительства Милея

В центре Буэнос-Айреса спустя 10 дней работы нового Кабинета министров Аргентины прошёл антиправительственный марш, передают корреспонденты РИА "Новости", находившиеся на месте событий.

По данным информагентства, это первая подобная протестная акция после того, как аргентинские власти ужесточили меры проведения митингов. Так, глава Министерства безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявляла, что участники таких мероприятий не должны блокировать дороги, поэтому им предписано находиться на тротуарах.

Стоит отметить, что собравшиеся всё равно вышли на проезжую часть, так как физически не могли поместиться на тротуаре. Участники протестной акции прошли маршем до президентского дворца, где в сопровождении охранявших митинг полицейских провели около часа, после чего разошлись по домам.