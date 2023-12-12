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12 декабря, 00:22

Прошла в сантиметрах: Президенту Аргентины едва не размозжили голову стеклянной бутылкой

В президента Аргентины Милея бросили бутылку на инаугурации, ранив охранника

Новый президент Аргентины Хавьер Милей едва не стал жертвой хулигана, который бросил в политика стеклянную бутылку во время инаугурации. Опасный предмет пролетел в считаных сантиметрах от головы лидера республики, угодив в одного из охранников.

Бывший чиновник бросил бутылку в кортеж президента Аргентины Хавьера Милея. Видео © X / O Buraco da Conspiração 10 5 6 5

В результате инцидента охранник получил порез шеи, ему была оказана первая помощь. Позже полиция установила, что бутылку в президента запулил бывший чиновник по имени Гастон Ариэль Мерканзини. Суд выдал ордер на арест 51-летнего аргентинца.

Хавьер Милей принёс присягу и вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей принёс присягу и вступил в должность президента Аргентины

Гостями церемонии инаугурации Милея стали в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Политики не упустили возможность обменяться парой фраз, попав на видео. После этого украинский нардеп обозвал Орбана, назвав его петухом.

Обложка ©

X / O Buraco da Conspiração 10 5 6 5

Илья Пушкарев
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