Прошла в сантиметрах: Президенту Аргентины едва не размозжили голову стеклянной бутылкой
В президента Аргентины Милея бросили бутылку на инаугурации, ранив охранника
Новый президент Аргентины Хавьер Милей едва не стал жертвой хулигана, который бросил в политика стеклянную бутылку во время инаугурации. Опасный предмет пролетел в считаных сантиметрах от головы лидера республики, угодив в одного из охранников.
Бывший чиновник бросил бутылку в кортеж президента Аргентины Хавьера Милея. Видео © X / O Buraco da Conspiração 10 5 6 5
В результате инцидента охранник получил порез шеи, ему была оказана первая помощь. Позже полиция установила, что бутылку в президента запулил бывший чиновник по имени Гастон Ариэль Мерканзини. Суд выдал ордер на арест 51-летнего аргентинца.
Гостями церемонии инаугурации Милея стали в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Политики не упустили возможность обменяться парой фраз, попав на видео. После этого украинский нардеп обозвал Орбана, назвав его петухом.