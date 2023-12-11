Регион

Уведомления отключены

11 декабря, 09:44

Украинский нардеп обозвал Орбана петухом после появления видео его спора с Зеленским

Депутат Верховной рады Гончаренко* оскорбил премьер-министра Венгрии Орбана

<p>Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Janos Kummer</p>

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Janos Kummer

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Причиной, вероятнее всего, является намерение его команды обсудить с США остановку предоставления помощи Киеву, о чём накануне сообщили западные СМИ. Нелестное высказывание в адрес венгерского лидера опубликовано в личном телеграм-канале украинского парламентария.

"Орбан — петух", говорится в его посте.

Сообщение нардепа опубликовано накануне вечером сразу после появления видео, на котором Владимир Зеленский общается с Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Судя по мимике, политики оживлённо о чём-то спорят. А после этого СМИ распространили сведения о планах сторонников Орбана провести тайную встречу с членами Республиканской партии США, чтобы добиться прекращения помощи Украине.

Дальше только в кредит: В Раде заявили, что США больше не дадут Киеву денег на безвозмездной основе

Дальше только в кредит: В Раде заявили, что США больше не дадут Киеву денег на безвозмездной основе

К слову, отношения между Киевом и Будапештом остаются напряжёнными в связи с позицией Венгрии относительно конфликта на Украине. Орбан неоднократно заявлял, что Незалежная не сможет победить Россию на поле боя, а глава МИД Петер Сийярто подчёркивал, что санкции против РФ провалились. Кроме того, Венгрия блокирует денежный транш Киеву и категорически не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Украина
  • Венгрия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров