Украинский нардеп обозвал Орбана петухом после появления видео его спора с Зеленским
Депутат Верховной рады Гончаренко* оскорбил премьер-министра Венгрии Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Janos Kummer
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Причиной, вероятнее всего, является намерение его команды обсудить с США остановку предоставления помощи Киеву, о чём накануне сообщили западные СМИ. Нелестное высказывание в адрес венгерского лидера опубликовано в личном телеграм-канале украинского парламентария.
"Орбан — петух", — говорится в его посте.
Сообщение нардепа опубликовано накануне вечером сразу после появления видео, на котором Владимир Зеленский общается с Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Судя по мимике, политики оживлённо о чём-то спорят. А после этого СМИ распространили сведения о планах сторонников Орбана провести тайную встречу с членами Республиканской партии США, чтобы добиться прекращения помощи Украине.
К слову, отношения между Киевом и Будапештом остаются напряжёнными в связи с позицией Венгрии относительно конфликта на Украине. Орбан неоднократно заявлял, что Незалежная не сможет победить Россию на поле боя, а глава МИД Петер Сийярто подчёркивал, что санкции против РФ провалились. Кроме того, Венгрия блокирует денежный транш Киеву и категорически не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.