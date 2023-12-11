Украинский нардеп обозвал Орбана петухом после появления видео его спора с Зеленским

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Причиной, вероятнее всего, является намерение его команды обсудить с США остановку предоставления помощи Киеву, о чём накануне сообщили западные СМИ. Нелестное высказывание в адрес венгерского лидера опубликовано в личном телеграм-канале украинского парламентария.

Сообщение нардепа опубликовано накануне вечером сразу после появления видео, на котором Владимир Зеленский общается с Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Судя по мимике, политики оживлённо о чём-то спорят. А после этого СМИ распространили сведения о планах сторонников Орбана провести тайную встречу с членами Республиканской партии США, чтобы добиться прекращения помощи Украине.