Дальше только в кредит: В Раде заявили, что США больше не дадут Киеву денег на безвозмездной основе

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко признал, что США направят последний денежный грант Незалежной в 2023 году. В следующем году Штаты будут оказывать помощь Киеву только на кредитной основе.

"По деньгам. Сейчас будет, вероятно, последний денежный транш Украине. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдём на кредитную форму сотрудничества. Кредиты — дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет", — рассказал Гончаренко в своём телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время Штаты планируют сконцентрировать внимание на внутренних проблемах страны: экономике и медицине. Сейчас эти вопросы для них более актуальны, чем помощь Украине.