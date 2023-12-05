Дальше только в кредит: В Раде заявили, что США больше не дадут Киеву денег на безвозмездной основе
Депутат Рады Гончаренко: Киев в 2023 году получит последний грант от США
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко признал, что США направят последний денежный грант Незалежной в 2023 году. В следующем году Штаты будут оказывать помощь Киеву только на кредитной основе.
"По деньгам. Сейчас будет, вероятно, последний денежный транш Украине. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдём на кредитную форму сотрудничества. Кредиты — дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет", — рассказал Гончаренко в своём телеграм-канале.
По его словам, в настоящее время Штаты планируют сконцентрировать внимание на внутренних проблемах страны: экономике и медицине. Сейчас эти вопросы для них более актуальны, чем помощь Украине.
Ранее Лайф писал, что НАТО продолжит предоставлять помощь Украине, несмотря на то, что Венгрия, Словакия и Нидерланды изменили политическую позицию и отказались от поставок Киеву. Йенс Столтенберг отметил, что это в интересах безопасности Североатлантического альянса.
AP / ТАСС