Столтенберг пообещал Украине "существенную помощь", вопреки демаршу уже трёх членов НАТО
Столтенберг: НАТО продолжит помощь Киеву, несмотря на позицию ряда стран ЕС
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Обложка © Getty Images / Sean Gallup
НАТО продолжит предоставлять помощь Украине, несмотря на то, что Венгрия, Словакия и Нидерланды изменили политическую позицию и отказались от поставок Киеву. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, считает ли он, что помощь Запада Киеву иссякает.
"Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины", — сообщил он.
Генсек НАТО напомнил о том, что ВСУ передаются боеприпасы, оружие, ракеты, системы ПВО, танки, также был создан тренировочный центр в Румынии для обучения украинских лётчиков по пилотированию истребителей F-16, а Берлин и Амстердам собираются передать Киеву десять миллиардов долларов. Он считает, что Украина становится всё ближе к положению полноценного члена альянса.
К слову, на прошлой неделе Столтенберг сам признавал, что членство Украины в НАТО невозможно, пока продолжается вооружённый конфликт. Во время заседания глав министерств иностранных дел стран – участниц альянса союзники пришли к согласию по вопросу о том, что Незалежная в нынешних условиях не может вступить в организацию и не будет приглашена на следующий саммит в Вашингтоне.
Напомним, вчера в Госдепе заявили о том, что руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине. Следом помощник президента США по национальной безопасности сообщил, что у Белого дома закончатся ресурсы на поставку оружия Киеву уже к концу этого года. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил о том, что Братислава исключает поставки оружия Украине. В том же ключе высказался и глава победившей в Нидерландах Партии свободы Герт Уилдерс, заявив, что поставки вооружения Киеву невозможны, но не отказавшись, однако, оказывать финансовую помощь.