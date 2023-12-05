Столтенберг пообещал Украине "существенную помощь", вопреки демаршу уже трёх членов НАТО

НАТО продолжит предоставлять помощь Украине, несмотря на то, что Венгрия, Словакия и Нидерланды изменили политическую позицию и отказались от поставок Киеву. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, считает ли он, что помощь Запада Киеву иссякает.

"Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины", — сообщил он.

Генсек НАТО напомнил о том, что ВСУ передаются боеприпасы, оружие, ракеты, системы ПВО, танки, также был создан тренировочный центр в Румынии для обучения украинских лётчиков по пилотированию истребителей F-16, а Берлин и Амстердам собираются передать Киеву десять миллиардов долларов. Он считает, что Украина становится всё ближе к положению полноценного члена альянса.