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5 декабря, 10:20

Столтенберг пообещал Украине "существенную помощь", вопреки демаршу уже трёх членов НАТО

Столтенберг: НАТО продолжит помощь Киеву, несмотря на позицию ряда стран ЕС

<p>Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Обложка © Getty Images / Sean Gallup</p>

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

НАТО продолжит предоставлять помощь Украине, несмотря на то, что Венгрия, Словакия и Нидерланды изменили политическую позицию и отказались от поставок Киеву. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, считает ли он, что помощь Запада Киеву иссякает.

"Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины", сообщил он.

Генсек НАТО напомнил о том, что ВСУ передаются боеприпасы, оружие, ракеты, системы ПВО, танки, также был создан тренировочный центр в Румынии для обучения украинских лётчиков по пилотированию истребителей F-16, а Берлин и Амстердам собираются передать Киеву десять миллиардов долларов. Он считает, что Украина становится всё ближе к положению полноценного члена альянса.

К слову, на прошлой неделе Столтенберг сам признавал, что членство Украины в НАТО невозможно, пока продолжается вооружённый конфликт. Во время заседания глав министерств иностранных дел стран – участниц альянса союзники пришли к согласию по вопросу о том, что Незалежная в нынешних условиях не может вступить в организацию и не будет приглашена на следующий саммит в Вашингтоне.

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Напомним, вчера в Госдепе заявили о том, что руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине. Следом помощник президента США по национальной безопасности сообщил, что у Белого дома закончатся ресурсы на поставку оружия Киеву уже к концу этого года. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил о том, что Братислава исключает поставки оружия Украине. В том же ключе высказался и глава победившей в Нидерландах Партии свободы Герт Уилдерс, заявив, что поставки вооружения Киеву невозможны, но не отказавшись, однако, оказывать финансовую помощь.

Юрий Лысенко
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