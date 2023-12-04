"У нас самих очень мало": В Нидерландах поддержали Киев, но оружие пообещали не давать

Глава победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок оружия Киеву. Его слова приводит издание Rebel News.

"Я считаю, что Нидерланды не должны поставлять украинцам вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало... Кроме того, я выступаю за переговоры между странами", — сказал Вилдерс.

При этом политик добавил, что он всё равно принимает сторону Украины. По его словам, Россия в этом конфликте является "плохим парнем".