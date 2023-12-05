Фицо напомнил Шмыгалю, что Украина не получит оружия от Словакии

Глава словацкого кабинета министров Роберт Фицо в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалём заявил, что Братислава не будет поставлять киевскому режиму вооружения со складов своей армии. Об этом европейский политический деятель написал в социальных сетях после прошедших переговоров.

Помимо того, во время мероприятия он подтвердил, что Братислава не отказывается помогать киевскому режиму в гуманитарных и гражданских сферах. Фицо ещё раз сообщил, что власти Словакии не верят в военное решение украинского конфликта и считают, что это ведёт к кровопролитию без результатов.