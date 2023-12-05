Фицо напомнил Шмыгалю, что Украина не получит оружия от Словакии
Премьер Словакии Фицо: Братислава исключает поставки оружия Украине
Глава словацкого кабинета министров Роберт Фицо. Обложка © Getty Images / Anadolu
Глава словацкого кабинета министров Роберт Фицо в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалём заявил, что Братислава не будет поставлять киевскому режиму вооружения со складов своей армии. Об этом европейский политический деятель написал в социальных сетях после прошедших переговоров.
"Я исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и складов армии", — заявил премьер-министр Словакии.
Помимо того, во время мероприятия он подтвердил, что Братислава не отказывается помогать киевскому режиму в гуманитарных и гражданских сферах. Фицо ещё раз сообщил, что власти Словакии не верят в военное решение украинского конфликта и считают, что это ведёт к кровопролитию без результатов.
Напомним, что ещё месяц назад Фицо заявлял, что поставки оружия Украине со складов Словакии закончены. Тогда он подчёркивал, что кабмин страны принял решение отказаться от поставок вооружения Киеву. А в конце ноября глава словацкого правительства отметил, что десять лет переговоров о решении украинского конфликта при прекращении огня будут лучше, чем десять лет безрезультатных сражений, в которых на пути к тому же столу переговоров будут потеряны ещё сотни тысяч человеческих жизней.