Цены на топливо в Аргентине выросли на 35–40% после девальвации песо
Аргентинские нефтяные компании подняли цены на бензин и дизель после объявленных новым правительством ряда экономических мер, в том числе девальвации песо. Как пишет газета La Nación, в среднем стоимость топлива выросла на 35–40%.
Причём на прошлой неделе цены на топливо в стране уже росли на 15–30%, а с начала года оно подорожало и вовсе на более чем 230%.
Ранее новый министр экономики Аргентины Луис Капуто объявил о девальвации песо — национальной валюты страны. Так, официальный курс доллара вырос с 365 до 800 песо. По словам чиновника, это необходимо, чтобы у производственных секторов были стимулы для увеличения производства.
Напомним, у Аргентины новый президент — Хавьер Милей, одержавший победу 19 ноября. После триумфа на выборах политик пообещал исправить критическую ситуацию в стране. К слову, он является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за отдаление от России и Китая в пользу США. Уже 10 декабря Милей официально вступил в новую должность.
Unsplash / Erik Mclean