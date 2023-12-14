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14 декабря, 05:38

Цены на топливо в Аргентине выросли на 35–40% после девальвации песо

Аргентинские нефтяные компании подняли цены на бензин и дизель после объявленных новым правительством ряда экономических мер, в том числе девальвации песо. Как пишет газета La Nación, в среднем стоимость топлива выросла на 35–40%.

Причём на прошлой неделе цены на топливо в стране уже росли на 15–30%, а с начала года оно подорожало и вовсе на более чем 230%.

Ранее новый министр экономики Аргентины Луис Капуто объявил о девальвации песо — национальной валюты страны. Так, официальный курс доллара вырос с 365 до 800 песо. По словам чиновника, это необходимо, чтобы у производственных секторов были стимулы для увеличения производства.

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Напомним, у Аргентины новый президент — Хавьер Милей, одержавший победу 19 ноября. После триумфа на выборах политик пообещал исправить критическую ситуацию в стране. К слову, он является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за отдаление от России и Китая в пользу США. Уже 10 декабря Милей официально вступил в новую должность.

Обложка ©

Unsplash / Erik Mclean

Матвей Константинов
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