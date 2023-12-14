Цены на топливо в Аргентине выросли на 35–40% после девальвации песо

Аргентинские нефтяные компании подняли цены на бензин и дизель после объявленных новым правительством ряда экономических мер, в том числе девальвации песо. Как пишет газета La Nación, в среднем стоимость топлива выросла на 35–40%.

Причём на прошлой неделе цены на топливо в стране уже росли на 15–30%, а с начала года оно подорожало и вовсе на более чем 230%.