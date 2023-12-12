Реальность вразумит: Аргентинскому "профессору с бензопилой" предсказан неожиданный курс
Политолог Мартынов: Реальность вразумит радикально настроенного Милея
Новый президент Аргентины Хавьер Милей может пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и продолжить сотрудничество с крупнейшими партнёрами в лице Китая и Бразилии. По мнению политолога Бориса Мартынова, экономическое образование политика не позволит ему поступить иначе.
Комментируя многочисленные эпатажные выходки Милея, замдиректора Института Латинской Америки РАН отметил, что выборы давно стали подобием шоу. Подобные акции не стоит воспринимать всерьёз, считает эксперт. По словам Мартынова, экс-президент Бразилии Жаир Болсонару тоже делал много громких заявлений, а в итоге сохранил умеренный курс.
"Он [Хавьер Милей] хоть и с бензопилой, но он профессор экономики, должен уметь немножко считать. Его главные партнёры, главные партнёры внешнеторговые Аргентины — это Китай и Бразилия. Ну и как он в таком случае собирается управлять экономикой? То, что он малопредсказуемый, — это верно, но реальность должна его образумить", — предположил Мартынов в интервью телеканалу "Царьград".
А между тем торжественная церемония инаугурации Милея едва не завершилась трагедией. В президента Аргентины бросили стеклянную бутылку, которая прошла от головы политика в считаных сантиметрах.
Flickr / Muhammad Sajjad Munir