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11 декабря, 08:05

На президентском жезле Хавьера Милея заметили головы пяти его собак

<p>Избранный президент Аргентины Хавьер Милей во время церемонии инаугурации в здании Национального конгресса. Обложка © Getty Images / Tomas Cuesta</p>

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей во время церемонии инаугурации в здании Национального конгресса. Обложка © Getty Images / Tomas Cuesta

На жезле президента Аргентины Хавьера Милея заметили головы пяти его собак, четверо из которых — клоны. Об этом сообщает местное издание La Nacion.

Ранее в анонсированном заявлении говорилось, что трость украсят изображением льва, гривы или париком, однако в самый последний момент стало известно о замене. Так, издание опубликовало фотографию, на которой новоизбранный аргентинский президент берёт в руки жезл с необычной рукояткой.

На ней красуется гравировка, изображающая головы пяти собак Милея породы мастиф. Они носили клички Конан, Милтон, Мюррей, Роберт и Лукас, а глава государства ласково называл их "четвероногими детьми".

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Напомним, накануне Хавьер Милей принёс присягу и вступил в должность президента Аргентины после того, как одержал победу на выборах. Уже на следующий день после подсчёта голосов он сделал первое заявление и назвал ситуацию в стране "критической", а также дал обещание исправить положение.

Николь Вербер
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