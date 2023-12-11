На президентском жезле Хавьера Милея заметили головы пяти его собак

На жезле президента Аргентины Хавьера Милея заметили головы пяти его собак, четверо из которых — клоны. Об этом сообщает местное издание La Nacion.

Ранее в анонсированном заявлении говорилось, что трость украсят изображением льва, гривы или париком, однако в самый последний момент стало известно о замене. Так, издание опубликовало фотографию, на которой новоизбранный аргентинский президент берёт в руки жезл с необычной рукояткой.