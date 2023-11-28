Новоизбранный президент Аргентины решил принять иудаизм

Новый президент Аргентины Хавьер Милей собирается перейти из католицизма в иудаизм. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Собеседник издания пояснил, что избранный лидер Аргентины принял участие в иудейском богослужении в Буэнос-Айресе 25 ноября. А спустя пару дней его заметили на могиле известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в районе Куинс.

"Этот жест демонстрирует, насколько будущий лидер привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем", — считает агентство. Там добавили, что Милей может стать "самым произраильским лидером в истории страны".