Новоизбранный президент Аргентины решил принять иудаизм
Bloomberg: Президент Аргентины Милей решил перейти из католицизма в иудаизм
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Tomas Cuesta
Новый президент Аргентины Хавьер Милей собирается перейти из католицизма в иудаизм. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении главы государства.
Собеседник издания пояснил, что избранный лидер Аргентины принял участие в иудейском богослужении в Буэнос-Айресе 25 ноября. А спустя пару дней его заметили на могиле известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в районе Куинс.
"Этот жест демонстрирует, насколько будущий лидер привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем", — считает агентство. Там добавили, что Милей может стать "самым произраильским лидером в истории страны".
Издание напомнило, что в Аргентине проживает самое большое число евреев (220 тысяч человек) в Латинской Америке. Новый президент неоднократно заявлял, что планирует отправиться в Израиль и собирается перенести аргентинское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Напомним, что победу в президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей одержал совсем недавно. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки. В партии главы аргентинского государства заявили, что команда Милея рассматривает идею присоединения к БРИКС, но участие в союзе будет малоактивным.