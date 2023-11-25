Новый президент Аргентины может передумать и вступить в БРИКС
TN: Команда президента Аргентины Милея рассматривает идею присоединения к БРИКС
В команде нового президента Аргентины Хавьера Милея рассматривают возможность вступления в БРИКС, сообщили в партии главы государства. Однако там отметили, что участие в объединении будет не очень активным.
"На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием", — говорится в сообщении, которое приводит телеканал TN.
Ещё в августе на заседании БРИКС в Йоханнесбурге было принято решение о том, что в новом году в объединение войдут Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, однако после президентских выборов всё изменилось, так как новый лидер выступает против этой идеи.
Напомним, победу в президентских выборах в Аргентине одержал Хавьер Милей. Он назвал нынешнюю ситуацию в стране критической, пообещав исправить её. Победу Милея, который является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов страны с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки.
ТАСС / АР / Rodrigo Abd