Новый президент Аргентины может передумать и вступить в БРИКС

В команде нового президента Аргентины Хавьера Милея рассматривают возможность вступления в БРИКС, сообщили в партии главы государства. Однако там отметили, что участие в объединении будет не очень активным.

"На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием", — говорится в сообщении, которое приводит телеканал TN.

Ещё в августе на заседании БРИКС в Йоханнесбурге было принято решение о том, что в новом году в объединение войдут Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, однако после президентских выборов всё изменилось, так как новый лидер выступает против этой идеи.