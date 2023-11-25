В США считают, что Хавьер Милей не станет выполнять предвыборные обещания

Президент Аргентины Хавьер Милей, прозванный "экономистом с бензопилой" за то, что перед выборами он грозился ликвидировать Центральный банк страны и полностью отказаться от национальной валюты песо в пользу доллара, постепенно меняет риторику. Об этом пишет Financial Times.

По информации источника издания, близкого к экономисту Эмилио Окампо — одному из сторонников перехода на доллар, которого Милей собирался поставить во главе ЦБ, новый президент Аргентины изменил своё мнение по некоторым вопросам. Об этом говорит то, что он больше не рассматривает Окампо как кандидата на должность руководителя аргентинского Центробанка.