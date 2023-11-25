В США считают, что Хавьер Милей не станет выполнять предвыборные обещания
FT: Президент Милей постепенно отказывается от долларизации Аргентины
Президент Аргентины Хавьер Милей, прозванный "экономистом с бензопилой" за то, что перед выборами он грозился ликвидировать Центральный банк страны и полностью отказаться от национальной валюты песо в пользу доллара, постепенно меняет риторику. Об этом пишет Financial Times.
По информации источника издания, близкого к экономисту Эмилио Окампо — одному из сторонников перехода на доллар, которого Милей собирался поставить во главе ЦБ, новый президент Аргентины изменил своё мнение по некоторым вопросам. Об этом говорит то, что он больше не рассматривает Окампо как кандидата на должность руководителя аргентинского Центробанка.
"Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен", — объяснил источник.
Напомним, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал Хавьер Милей. Он назвал нынешнюю ситуацию в стране критической, пообещав исправить её. Победу Милея, который является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов страны с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки.
ТАСС / ЕРА / Juan Ignacio Roncoroni