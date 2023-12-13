Стали известны первые экономические шаги нового президента Аргентины

Аргентина повысит официальный обменный курс доллара с 365 до 800 песо. Об девальвации национальной валюты сообщил новый глава Министерства экономики страны Луис Капуто.

"Это сделано, чтобы у производственных секторов были соответствующие стимулы для увеличения своего производства", — объяснил он, представляя первые экономические реформы администрации президента Хавьера Милея.