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12 декабря, 23:53

Стали известны первые экономические шаги нового президента Аргентины

Министр экономики Аргентины Капуто объявил о снижении курса национальной валюты

Аргентина повысит официальный обменный курс доллара с 365 до 800 песо. Об девальвации национальной валюты сообщил новый глава Министерства экономики страны Луис Капуто.

"Это сделано, чтобы у производственных секторов были соответствующие стимулы для увеличения своего производства", — объяснил он, представляя первые экономические реформы администрации президента Хавьера Милея.

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Напомним, Милей одержал победу в гонке за президентское кресло 19 ноября. На следующий день он сделал первое заявление после объявления итогов голосования, пообещав исправить критическую ситуацию в стране. Он является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. 10 декабря Милей принёс присягу и вступил в должность президента. Есть мнение, что аргентинец может пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и продолжить сотрудничество с крупнейшими партнёрами в лице Китая и Бразилии.

Обложка ©

Unsplash / Angelica Reyes

Лариса Сафронова
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