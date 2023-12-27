Аргентину захлестнули новые многотысячные протесты против политики нового президента
В Буэнос-Айресе проходят массовые протесты из-за реформ лидера Аргентины Милея
В Буэнос-Айресе снова проходят массовые протесты против реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Акцию организовали профсоюзы и заранее согласовали с властями, сообщает газета La Nacion.
В Буэнос-Айресе вновь начались массовые протесты из-за реформ Милея. Видео © X / tucabr54 / realmarcel1
На мероприятие вышли несколько тысяч участников, они собрались на площади и прилегающих улицах, не создавая помех для движения автотранспорта, в отличие от предыдущих акций, которые часто сопровождались блокировкой дорог. На сей раз всё проходит в спокойной обстановке, митингующие бьют в барабаны и выкрикивают лозунги. Полицейские пока никого не задерживают.
"Впервые профсоюзы запрашивают разрешение на проведение митинга у компетентных органов. Пришло время укреплять порядок: те, кто хочет провести демонстрацию, делают это, уважая действующие законы и права других", — пишет издание.
К слову, на прошлой неделе Милей подписал указ о более чем 300 экономических реформах. По словам президента Аргентины, эти меры освободят страну от "правил, которые вместо решений приносят лишь проблемы". Однако у значительной части общества это вызвало недовольство.
Напомним, 10 декабря либертарианец Хавьер Милей принёс присягу в качестве президента Аргентины. Торжественная церемония состоялась в здании Конгресса в Буэнос-Айресе. Уже спустя десять дней в аргентинской столице прошли антиправительственные митинги.
ТАСС / EPA / JUAN IGNACIO RONCORONI