Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 17:53

Аргентину захлестнули новые многотысячные протесты против политики нового президента

В Буэнос-Айресе проходят массовые протесты из-за реформ лидера Аргентины Милея

В Буэнос-Айресе снова проходят массовые протесты против реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Акцию организовали профсоюзы и заранее согласовали с властями, сообщает газета La Nacion.

В Буэнос-Айресе вновь начались массовые протесты из-за реформ Милея. Видео © X / tucabr54 / realmarcel1

На мероприятие вышли несколько тысяч участников, они собрались на площади и прилегающих улицах, не создавая помех для движения автотранспорта, в отличие от предыдущих акций, которые часто сопровождались блокировкой дорог. На сей раз всё проходит в спокойной обстановке, митингующие бьют в барабаны и выкрикивают лозунги. Полицейские пока никого не задерживают.

"Впервые профсоюзы запрашивают разрешение на проведение митинга у компетентных органов. Пришло время укреплять порядок: те, кто хочет провести демонстрацию, делают это, уважая действующие законы и права других", — пишет издание.

К слову, на прошлой неделе Милей подписал указ о более чем 300 экономических реформах. По словам президента Аргентины, эти меры освободят страну от "правил, которые вместо решений приносят лишь проблемы". Однако у значительной части общества это вызвало недовольство.

Лидер Аргентины Милей созовёт референдум, если парламент отвергнет его реформы
Лидер Аргентины Милей созовёт референдум, если парламент отвергнет его реформы

Напомним, 10 декабря либертарианец Хавьер Милей принёс присягу в качестве президента Аргентины. Торжественная церемония состоялась в здании Конгресса в Буэнос-Айресе. Уже спустя десять дней в аргентинской столице прошли антиправительственные митинги.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JUAN IGNACIO RONCORONI

Наталья Исакова
  • Новости
  • Аргентина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров