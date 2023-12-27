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27 декабря, 05:24

Лидер Аргентины Милей созовёт референдум, если парламент отвергнет его реформы

Новоиспечённый президент Аргентины Хавьер Милей пообещал созвать референдум, если парламент отвергнет его реформы. Об этом глава государства заявил в интервью газете La Nación.

"Если мне откажут, я созову референдум", — сказал он.

Милей сменил бензопилу на биту для коммунистов и поздравил аргентинцев с Рождеством
Милей сменил бензопилу на биту для коммунистов и поздравил аргентинцев с Рождеством

Напомним, Хавьер Милей — новый президент Аргентины, одержавший победу на недавних выборах. Эпатажный политик пообещал гражданам исправить критическую ситуацию в стране и выступает против вступления в БРИКС и за отдаление от РФ и КНР. После официального вступления в должность новые власти Аргентины предприняли ряд экономических реформ. Так, официальный курс доллара вырос в более чем два раза, цены на бензин — на 35–40%. Тем временем Аргентина, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, взяла "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с БРИКС.

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ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Матвей Константинов
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