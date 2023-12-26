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26 декабря, 09:46

Лавров: Аргентина взяла "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с БРИКС

Аргентина взяла время на раздумья по теме работы с БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья", — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что интерес стран Латинской Америки к объединению очень силён и со вступлением в него новых членов работа станет более многогранной.

Милей сменил бензопилу на биту для коммунистов и поздравил аргентинцев с Рождеством
Милей сменил бензопилу на биту для коммунистов и поздравил аргентинцев с Рождеством

Напомним, на недавних выборах президента Аргентины победил крайне эпатажный кандидат — Хавьер Милей. Он пообещал гражданам исправить критическую ситуацию в стране. К слову, политик выступает против вступления государства в БРИКС и за отдаление от РФ и Китая в пользу США. 10 декабря он официально вступил в новую должность, после в стране были предприняты ряд экономических мер, которые уже дали плоды: официальный курс доллара вырос в более чем два раза, цены на бензин — на 35–40%.

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Getty Images / Host Photo Agency

Матвей Константинов
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