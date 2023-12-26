Лавров: Аргентина взяла "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с БРИКС

Аргентина взяла время на раздумья по теме работы с БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья", — сказал он.