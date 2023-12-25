Милей сменил бензопилу на биту для коммунистов и поздравил аргентинцев с Рождеством

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал своеобразное поздравление с Рождеством для граждан своей страны. Для этого ему потребовалась бита. Поздравительный пост аргентинского лидера, которого называли "анархо-капиталист с бензопилой" и просто "псих" за выходки во время предвыборной гонки, опубликован на его странице в соцсети X.

"Счастливых праздников, и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом", — говорится в публикации главы государства.