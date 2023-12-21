"Только первый шаг": В Аргентине утвердили сразу более 300 экономических реформ

Новый аргентинский лидер Хавьер Милей не теряет зря времени на своём посту и уже успел подписать масштабный указ, призванный кардинально изменить жизнь страны. Как сообщил сам глава государства в ходе обращения к нации, им был подписан документ, согласно которому скоро в Аргентине будут реализованы меры по либерализации экономики. Его заявление приводит телеканал C5N.

По словам политического деятеля, он подписал указ, который положил начало более чем 300 экономическим реформам. Главными целями этой инициативы стали начало "реструктуризации" страны, возвращение "свободы" и устранение задерживающих экономическое развитие государства множества барьеров. В числе необходимых мер также упрощение приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт.