Аргентина поставила финальную точку по вопросу вступления в БРИКС

Будущий министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино поставила точку в вопросе вступления страны в БРИКС. По словам политика, республика не будет становиться членом экономического объединения, несмотря на полученное в августе приглашение.

"Аргентина не вступит в БРИКС", — оставила короткое сообщение дипломат в соцсети X.

В недавнем интервью журналистам издания Infobae Мондино намекнула на возможную причину отказа Буэнос-Айреса от интеграции в крупный блок. Аргентина попросту не сможет внести обязательный взнос в Новый банк развития БРИКС, объяснила будущая глава МИД южноамериканского государства.