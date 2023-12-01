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30 ноября, 22:09

Аргентина поставила финальную точку по вопросу вступления в БРИКС

Будущая глава МИД Аргентины Мондино отклонила приглашение в БРИКС

Будущий министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино поставила точку в вопросе вступления страны в БРИКС. По словам политика, республика не будет становиться членом экономического объединения, несмотря на полученное в августе приглашение.

"Аргентина не вступит в БРИКС", — оставила короткое сообщение дипломат в соцсети X.

В недавнем интервью журналистам издания Infobae Мондино намекнула на возможную причину отказа Буэнос-Айреса от интеграции в крупный блок. Аргентина попросту не сможет внести обязательный взнос в Новый банк развития БРИКС, объяснила будущая глава МИД южноамериканского государства.

Новый президент Аргентины может передумать и вступить в БРИКС

Новый президент Аргентины может передумать и вступить в БРИКС

А несколькими днями ранее заявку на вступление в объединение подал Пакистан. Исламабад добавил, что надеется на поддержку России в данном вопросе.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Пушкарев
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