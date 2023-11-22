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22 ноября, 01:44

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

Посол Джамали: Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, ЮАР, Китай) в 2024 году. По словам посла Исламской Республики в России Мухаммада Халида Джамали, Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в данном вопросе.

"Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России", — заявил он ТАСС.

По его словам, государство надеется стать членом объединения уже в следующем году при председательстве России в БРИКС.

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Ранее стало известно, что в Южном Судане в настоящее время изучают вопрос о подаче заявки на вступление в БРИКС. Как сообщил посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг, даже ближневосточные государства, являющиеся союзниками Запада, выражают заинтересованность во вступлении в это объединение.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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