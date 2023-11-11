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10 ноября, 23:09

Ещё одна страна захотела вступить в БРИКС

Посол Южного Судана в РФ Джанг заявил о намерении страны стать членом БРИКС

<p>Флаг Южного Судана. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mjhbixby6/5919668138/in/photolist-a185Ta-cfsKo3-29R6DWy-28bCQWA-a1Yvpi-aeVKcx-dGvMrn-oNhwVQ-a22oz7-a1YvHK-a32ZdX-a5EY3K-a5EY2e-a23XSP-a5EXYH-a5EXY4-a5EXWP-h4iDas-a23Zai-a1YvuF-a242rz-a241t4-a23ZLT-a26R6L-a242mK-ucdCLz-28bCMjf-28bD2YA-29R6F9d-29ydNBt-NNUiys-28bDa7J-2aSbemL-TSjmno-MbzsnF-a242be-fJqykS-a26Qhf-a243gK-28bDmPb-2aWBbLF-cu3w5b-a21Qaa-a26Thj-a26TsS-28bDcz9-a23YEc-NNUvSL-a26W9J-a1Yrbe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Martha Heinemann Bixby</a></p>

Флаг Южного Судана. Обложка © Flickr / Martha Heinemann Bixby

В Южном Судане в настоящее время изучают вопрос о подаче заявки на вступление в БРИКС. Об сообщил посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Южный Судан заинтересован в том, чтобы быть членом такой организации, где интересы страны будут соблюдаться лучше", — рассказал диппредставитель в беседе с ТАСС, отметив, что сначала запрос на вступление рассмотрит специальным институтом страны, после чего официальный документ направят в БРИКС.

По словам собеседника информагентства, на сегодняшний день в мире сложилась такая геополитическая ситуация, которая подталкивает страны третьего мира рассматривать возможность вступления в БРИКС в качестве хорошего варианта. Как заявил посол, всё из-за привлекательных условий организации.

Помимо этого, Чол Тонг Маяй Джанг отметил, что даже ближневосточные государства, являющиеся союзниками Запада, выражают заинтересованность во вступлении в это объединение. В пример он привёл Саудовскую Аравию, которая не только является близким союзником Соединённых Штатов в регионе, но и членом БРИКС.

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Напомним, последний саммит стран БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. С 1 января 2024 года участниками объединения БРИКС станут ещё шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Алексей Соловьёв
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