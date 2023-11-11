Ещё одна страна захотела вступить в БРИКС

В Южном Судане в настоящее время изучают вопрос о подаче заявки на вступление в БРИКС. Об сообщил посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Южный Судан заинтересован в том, чтобы быть членом такой организации, где интересы страны будут соблюдаться лучше", — рассказал диппредставитель в беседе с ТАСС, отметив, что сначала запрос на вступление рассмотрит специальным институтом страны, после чего официальный документ направят в БРИКС.

По словам собеседника информагентства, на сегодняшний день в мире сложилась такая геополитическая ситуация, которая подталкивает страны третьего мира рассматривать возможность вступления в БРИКС в качестве хорошего варианта. Как заявил посол, всё из-за привлекательных условий организации.

Помимо этого, Чол Тонг Маяй Джанг отметил, что даже ближневосточные государства, являющиеся союзниками Запада, выражают заинтересованность во вступлении в это объединение. В пример он привёл Саудовскую Аравию, которая не только является близким союзником Соединённых Штатов в регионе, но и членом БРИКС.