Путин отметил формирование многополярности в основе расширения БРИКС

Глава государства Владимир Путин заявил, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности и все страны объединения поддерживают его. Об этом он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля.

"Что лежит в основе этого процесса расширения? В основе этого процесса лежит объективная реальность. Многополярный мир создаётся сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьётся какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно", — подчеркнул Путин.