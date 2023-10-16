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16 октября, 05:32

Путин отметил формирование многополярности в основе расширения БРИКС

Путин: Расширение БРИКС — объективный процесс формирования многополярности в мире

Глава государства Владимир Путин заявил, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности и все страны объединения поддерживают его. Об этом он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля.

"Что лежит в основе этого процесса расширения? В основе этого процесса лежит объективная реальность. Многополярный мир создаётся сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьётся какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно", — подчеркнул Путин.

Путин назвал главную причину вступления новых стран в БРИКС

Путин назвал главную причину вступления новых стран в БРИКС

Ранее Лайф рассказывал, что Бразилия, Индия, Китай и ЮАР одобрили председательство России в БРИКС, которое должно начаться в следующем году, и ожидают проведения полноформатной встречи в России.

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Оксана Попова
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