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20 сентября, 23:10

Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году

<p>Во время встречи стран – участниц БРИКС в штаб-квартире ООН. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Во время встречи стран – участниц БРИКС в штаб-квартире ООН. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР одобрили председательство России в БРИКС, которое должно начаться в следующем году, и ожидают проведения полноформатной встречи в России. Соответствующее заявление министров иностранных дел этих стран по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН опубликовано на сайте МИД РФ.

"Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия", — говорится в документе.

Лавров на Совбезе ООН предупредил об угрозе глобального конфликта

Лавров на Совбезе ООН предупредил об угрозе глобального конфликта

А ранее Лайф писал, что главы МИД стран БРИКС высказались в поддержку реформирования Совбеза ООН. По мнению дипломатов, роль развивающихся государств должна увеличиться, лишь в этом случае Совбез сможет реагировать на глобальные вызовы.

Лариса Сафронова
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