Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР одобрили председательство России в БРИКС, которое должно начаться в следующем году, и ожидают проведения полноформатной встречи в России. Соответствующее заявление министров иностранных дел этих стран по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН опубликовано на сайте МИД РФ.

"Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия", — говорится в документе.