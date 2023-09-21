Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году
Во время встречи стран – участниц БРИКС в штаб-квартире ООН. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР одобрили председательство России в БРИКС, которое должно начаться в следующем году, и ожидают проведения полноформатной встречи в России. Соответствующее заявление министров иностранных дел этих стран по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН опубликовано на сайте МИД РФ.
"Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия", — говорится в документе.
А ранее Лайф писал, что главы МИД стран БРИКС высказались в поддержку реформирования Совбеза ООН. По мнению дипломатов, роль развивающихся государств должна увеличиться, лишь в этом случае Совбез сможет реагировать на глобальные вызовы.