Главы МИД стран БРИКС высказались в поддержку реформирования Совбеза ООН

Министры иностранных дел стран БРИКС одобрили идею реформирования Совета Безопасности ООН для повышения эффективности международного органа. Тезис о необходимости изменений главы МИД поддержали на встрече в рамках Генассамблеи Организации.

По мнению дипломатов, роль развивающихся государств в СБ должна увеличиться. Лишь в этом случае Совбез сможет реагировать на глобальные вызовы, приводит детали переговоров МИД России.

"Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая её Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности", — сказано в совместном заявлении.