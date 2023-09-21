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20 сентября, 22:25

Главы МИД стран БРИКС высказались в поддержку реформирования Совбеза ООН

Министры иностранных дел стран БРИКС одобрили идею реформирования Совета Безопасности ООН для повышения эффективности международного органа. Тезис о необходимости изменений главы МИД поддержали на встрече в рамках Генассамблеи Организации.

По мнению дипломатов, роль развивающихся государств в СБ должна увеличиться. Лишь в этом случае Совбез сможет реагировать на глобальные вызовы, приводит детали переговоров МИД России.

"Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая её Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности", — сказано в совместном заявлении.

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На днях аналогичные призывы прозвучали и из уст западных политиков. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что реформировать Совбез нужно из-за прихода многополярного мира. А президент США Джо Байден указал на необходимость в новых голосах и мнениях.

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Илья Пушкарев
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