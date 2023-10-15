Путин назвал главную причину вступления новых стран в БРИКС

Президент России Владимир Путин считает одной из важнейших причин вступления всё новых стран в объединение БРИКС нежелание находиться на вторых ролях у какого-то суверена. Все они поддерживают концепцию создания многополярного мира, заявил глава государства в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

"Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений", — объяснил российский лидер.

Путин также отметил, что многополярный мир создаётся сам по себе. И происходит это в связи с ростом потенциала многих стран, включая Китай, подчеркнул он.