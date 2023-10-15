Путин назвал главную причину вступления новых стран в БРИКС
Президент России Владимир Путин считает одной из важнейших причин вступления всё новых стран в объединение БРИКС нежелание находиться на вторых ролях у какого-то суверена. Все они поддерживают концепцию создания многополярного мира, заявил глава государства в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.
"Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений", — объяснил российский лидер.
Путин также отметил, что многополярный мир создаётся сам по себе. И происходит это в связи с ростом потенциала многих стран, включая Китай, подчеркнул он.
Также в интервью президент России рассказал, что предложения Москвы в рамках Евразийского экономического союза точно совпадают с идеями Китая по расширению проекта "Один пояс, один путь". Он заметил, что РФ и КНР сообща работают в этом направлении.
Форум "Один пояс — один путь" в этом году пройдёт в третий раз. Он состоится в китайской столице на следующей неделе, с 17 по 18 октября. Его темой станет "Высококачественное строительство "Одного пояса — одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". На полях форума в Пекине Путин намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент РФ подтвердил эту информацию. При этом Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" глав ряда стран Запада.
LIFE / Павел Баранов