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1 января, 23:49

Мадуро назвал отказ Аргентины от вступления в БРИКС глупостью

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © EPA / ТАСС / Rayner Pena

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © EPA / ТАСС / Rayner Pena

Отказ президента Аргентины Хавьера Милея от вступления страны в БРИКС был глупостью, направленной против собственного народа. Об этом заявил газете Le Monde diplomatique президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", — считает политик.

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Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей высказывался против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР, при этом Буэнос-Айрес брал "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с организацией. А 29 декабря стало известно о том, что Милей официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС.

Лариса Сафронова
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