Мадуро назвал отказ Аргентины от вступления в БРИКС глупостью
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © EPA / ТАСС / Rayner Pena
Отказ президента Аргентины Хавьера Милея от вступления страны в БРИКС был глупостью, направленной против собственного народа. Об этом заявил газете Le Monde diplomatique президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", — считает политик.
Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей высказывался против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР, при этом Буэнос-Айрес брал "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с организацией. А 29 декабря стало известно о том, что Милей официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС.