Милей направил письма Путину и Си Цзиньпину с решением по вступлению Аргентины в БРИКС
СМИ: Милей официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Tomas Cuesta
Президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину объявил своё решение о вступлении страны в БРИКС. Он отклонил приглашение присоединиться к союзу с 1 января 2024 года. Об этом узнал новостной портал Infobae.
"Хавьер Милей... несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", — утверждает издание.
Милей также объявил о решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе.
Напомним, Милей ранее высказывался против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР. После официального вступления в должность президента Аргентины он предпринял ряд экономических реформ. Так, официальный курс доллара вырос более чем в два раза, цены на бензин — на 35–40%. При этом Аргентина, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, брала "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с БРИКС.