Милей направил письма Путину и Си Цзиньпину с решением по вступлению Аргентины в БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину объявил своё решение о вступлении страны в БРИКС. Он отклонил приглашение присоединиться к союзу с 1 января 2024 года. Об этом узнал новостной портал Infobae.

"Хавьер Милей... несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", — утверждает издание.