Новые власти Аргентины сохранят дружеские отношения с Россией, уверен посол

"Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям. Конечно, это не значит, что мы должны в розовых очках смотреть на ту действительность, которая будет сейчас разворачиваться на наших глазах. Для администрации, которая пришла, главное это торгово-экономические вопросы, инвестиции", — подчеркнул посол в беседе с журналистами.