Новые власти Аргентины сохранят дружеские отношения с Россией, уверен посол
Посол Феоктистов: Новые власти Аргентины готовы поддержать диалог с Россией
Новый президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Marcos Brindicci
Новое правительство Аргентины во главе с избранным президентом Хавьером Милеем заверили, что сохранят дружественные отношения с Россией. Об этом сообщил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
По словам дипломата, первые контакты с новым руководством Аргентины и правительством показали, что дружеские отношения между странами сохранятся и достигнутые ранее соглашения расторгнуты не будут.
"Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям. Конечно, это не значит, что мы должны в розовых очках смотреть на ту действительность, которая будет сейчас разворачиваться на наших глазах. Для администрации, которая пришла, главное это торгово-экономические вопросы, инвестиции", — подчеркнул посол в беседе с журналистами.
Напомним, что новым президентом Аргентины по результатам прошедших выборов стал Хавьер Милей. Эпатажный политик пообещал гражданам исправить критическую ситуацию в стране. При этом он выступает против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР. После официального вступления в должность новые власти Аргентины предприняли ряд экономических реформ. Так, официальный курс доллара вырос в более чем два раза, цены на бензин — на 35–40%. Тем временем Аргентина, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, взяла "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с БРИКС.