Большая игра: Милея уличили в сговоре с Вашингтоном после задержания русского в Аргентине

Действия аргентинских властей в последние недели — это следствие закулисных игр США. Об этом заявил обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников после того, как в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу властей Украины задержали гражданина России Игоря Чуркина. По его мнению, президент Аргентины Хавьер Милей действует в угоду Вашингтону.

"Всё, что сейчас делает Хавьер Милей, — в угоду главному куратору, которым являются Соединённые Штаты. Собственно, сам Милей — это проект Соединённых Штатов. Задача американцев состояла в том, чтобы выбить Аргентину с курса на вступление в БРИКС. Не дать возможности Бразилии и Аргентине создать плацдарм БРИКС в Латинской Америке. И ради этого, собственно, Милей был раскручен", — сообщил Пшеничников.

По его словам, задержание Чуркина-младшего хорошо вписывается в плохую тенденцию нового аргентинского курса на конфликт с Москвой и русофобскую политику, которую активно будет сейчас играть Милей. Это нужно, чтобы сильно рассорить Аргентину и Россию.