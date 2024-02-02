Россиянина задержали по прилёте в Буэнос-Айрес, теперь его могут выдать Украине

Гражданина России задержали по прилёте в Буэнос-Айрес по запросу Украины, сообщила заведующая консульским отделом Посольства РФ в аргентинской столице Наталия Пустовалова. По словам дипломата, некий И. И. Чуркин прибыл в латиноамериканскую республику с семьёй в качестве туриста.

"Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин", — рассказала она РИА "Новости".

Пустовалова отметила, что суд постановил освободить россиянина под подписку о невыезде. Следующее заседание состоится в течение 45 дней, а на ещё одном инстанция решит, подлежит ли наш соотечественник экстрадиции на Украину.