Россиянина задержали по прилёте в Буэнос-Айрес, теперь его могут выдать Украине
Посольство РФ сообщило о задержании в Аргентине россиянина по запросу Киева
Гражданина России задержали по прилёте в Буэнос-Айрес по запросу Украины, сообщила заведующая консульским отделом Посольства РФ в аргентинской столице Наталия Пустовалова. По словам дипломата, некий И. И. Чуркин прибыл в латиноамериканскую республику с семьёй в качестве туриста.
"Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин", — рассказала она РИА "Новости".
Пустовалова отметила, что суд постановил освободить россиянина под подписку о невыезде. Следующее заседание состоится в течение 45 дней, а на ещё одном инстанция решит, подлежит ли наш соотечественник экстрадиции на Украину.
Ранее в Аргентине задержали россиянку, объявленную в международный розыск по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, на родине Людмила Авдюхина, будучи директором агентства недвижимости, обманула клиентов на впечатляющую сумму — порядка ста миллионов рублей.
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