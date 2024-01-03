В Аргентине задержали мошенницу из России, которая продолжала наживаться даже в бегах

Полиция Аргентины задержала гражданку России Людмилу Авдюхину, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в мошенничестве. По данным газеты La Nacion, женщина находилась на территории Южной Америки в течение целого года и часто меняла адреса, чтобы её было тяжелее поймать. При этом она продолжала наживаться и через подставных лиц инвестировала присвоенные деньги в местную недвижимость.

Предприимчивая россиянка жила и работала в Барнауле и руководила местным агентством недвижимости. Фото © vk.com / Людмила Авдюхина

На родине Авдюхину обвиняют в том, что в декабре 2022 года она, занимая должность директора барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд", "обула" клиентов на сумму не менее 100 миллионов рублей и сбежала за границу вместе с деньгами и своей семьёй. Дело Авдюхиной передали в суд, который должен будет вынести решение о её экстрадиции в Россию.

Представители посольства России в Буэнос-Айресе сообщили журналистам, что местные правоохранительные органы пока не связывались с ними, чтобы прояснить судьбу мошенницы.