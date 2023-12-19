Задержанному в Финляндии россиянину грозит пожизненный срок
Адвокат Мальгина: Задержанному в Финляндии россиянину Тордену грозит пожизненное
Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде
Задержанному в Финляндии гражданину РФ Воиславу Тордену (Яну Петровскому) грозит пожизненный срок. Об этом рассказала адвокат россиянина Наталия Мальгина.
"По нынешним обвинениям наказание предусмотрено в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока", — передаёт слова Мальгиной РИА "Новости".
По её словам, Финляндия не будет экстрадировать Тордена на Украину, так как это запретил Верховный суд республики. Она также отметила, что сам задержанный не признаёт вины. Примечательно, что срок рассмотрения дела может составить от 9 месяцев до 1,5 года.
В понедельник, 18 декабря, Окружной суд Хельсинки вынес решение о заключении Воислава Тордена под стражу в связи с подозрением в совершении военных преступлений в 2014–2015 годах.
Напомним, что о задержании Тордена стало известно в конце августа этого года. В Финляндии его заподозрили в "террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014-го по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях". Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Киеву в экстрадиции Тордена и освободил его, но в тот же день его задержала пограничная служба. А 9 декабря он снова был задержан, в его отношении инициировали расследование. Также известно, что россиянин находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.