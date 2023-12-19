Задержанному в Финляндии россиянину грозит пожизненный срок

"По нынешним обвинениям наказание предусмотрено в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока", — передаёт слова Мальгиной РИА "Новости".

По её словам, Финляндия не будет экстрадировать Тордена на Украину, так как это запретил Верховный суд республики. Она также отметила, что сам задержанный не признаёт вины. Примечательно, что срок рассмотрения дела может составить от 9 месяцев до 1,5 года.