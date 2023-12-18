В Финляндии с третьей попытки арестован лидер "Русича", на которого охотится Киев
HS: Суд Финляндии постановил заключить под стражу гражданина России Тордена
Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде
Окружной суд столицы Финляндии Хельсинки вынес решение о заключении под стражу одного из лидеров диверсионно-штурмовой группировки "Русич" гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского) в связи с подозрением в совершении военных преступлений в 2014–2015 годах. Об этом говорится в материале финской газеты Helsingin Sanomat.
По информации издания, Торден подозревается в совершении военного преступления с отягчающими обстоятельствами на Украине. Теперь его отправят в тюрьму в городе Вантаа.
Напомним, что о задержании Тордена стало известно в конце августа этого года. В Финляндии его "заподозрили в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях". Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Киеву в экстрадиции Тордена и освободил его, но в тот же день его задержала пограничная служба. А 9 декабря он снова был задержан, в его отношении инициировали расследование. Также известно, что россиянин находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.