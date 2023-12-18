В Финляндии с третьей попытки арестован лидер "Русича", на которого охотится Киев

Окружной суд столицы Финляндии Хельсинки вынес решение о заключении под стражу одного из лидеров диверсионно-штурмовой группировки "Русич" гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского) в связи с подозрением в совершении военных преступлений в 2014–2015 годах. Об этом говорится в материале финской газеты Helsingin Sanomat.