В Финляндии освобождённого судом россиянина снова задержали и начали против него расследование
Yle: Финская полиция начала расследование в отношении россиянина Тордена
Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в Тренде
Финская полиция начала предварительное расследование в отношении одного из лидеров диверсионно-штурмовой группировки (ДШРГ) "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского). Его подозревают в "совершении террористических преступлений на Украине", сообщает издание Yle со ссылкой на заместителя генпрокурора Юкку Раппе.
В настоящее время финские полицейские изучают материалы, направленные Киевом в Хельсинки. При этом, как отмечает издание, это будет уникальным случаем для сотрудников финских правоохранительных органов, поскольку 36-летний россиянин Торден не является гражданином Финляндии, а "предполагаемые преступления" были совершены за пределами страны. В то же время местные законы позволяют заниматься расследованием подобных случаев, если это целесообразно "в интересах следствия и осуществления правосудия".
Напомним, что о задержании Тордена стало известно в конце августа этого года. В Финляндии его "заподозрили в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях". Однако накануне, 8 декабря, Верховный суд Финляндии отказал Киеву в экстрадиции Тордена и освободил его, но в тот же день его задержала пограничная служба. Также известно, что россиянин находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.