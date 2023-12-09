В Финляндии освобождённого судом россиянина снова задержали и начали против него расследование

Финская полиция начала предварительное расследование в отношении одного из лидеров диверсионно-штурмовой группировки (ДШРГ) "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского). Его подозревают в "совершении террористических преступлений на Украине", сообщает издание Yle со ссылкой на заместителя генпрокурора Юкку Раппе.

В настоящее время финские полицейские изучают материалы, направленные Киевом в Хельсинки. При этом, как отмечает издание, это будет уникальным случаем для сотрудников финских правоохранительных органов, поскольку 36-летний россиянин Торден не является гражданином Финляндии, а "предполагаемые преступления" были совершены за пределами страны. В то же время местные законы позволяют заниматься расследованием подобных случаев, если это целесообразно "в интересах следствия и осуществления правосудия".