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1 ноября, 13:30

Выдворение россиянина из Болгарии связали со "шпионажем под видом журналистики"

Журналиста РФ Гацака лишили аккредитации в Софии по подозрению в шпионаже

<p>Александр Гацак. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Гацак</p>

Александр Гацак. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Гацак

София приняла решение аннулировать аккредитацию корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака в связи с подозрением в шпионаже. Об этом сообщило национальное телевидение со ссылкой на государственное агентство "Национальной безопасности" Болгарии (ДАНС), которое заявило о наличии "достаточных данных" о шпионской деятельности российского журналиста в стране.

"Приказ был издан в связи с наличием достаточных доказательств, что под видом журналиста Гацак осуществлял разведывательную деятельность на территории страны", сказано в материале БНТ.

При этом сами доказательства не были представлены общественности. Также БНТ пишет о том, что Гацак сегодня покинул территорию Болгарии.

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Напомним, вечером 31 октября МИД Болгарии уведомил Посольство РФ в Софии о том, что собственный корреспондент "Российской газеты" в стране Александр Гацак лишён аккредитации и вскоре будет экстрадирован. По словам самого журналиста, ему не объяснили причин такого решения, но, предположительно, всё дело в его публикациях.

Юрий Лысенко
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