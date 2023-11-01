Выдворение россиянина из Болгарии связали со "шпионажем под видом журналистики"
Журналиста РФ Гацака лишили аккредитации в Софии по подозрению в шпионаже
Александр Гацак. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Гацак
София приняла решение аннулировать аккредитацию корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака в связи с подозрением в шпионаже. Об этом сообщило национальное телевидение со ссылкой на государственное агентство "Национальной безопасности" Болгарии (ДАНС), которое заявило о наличии "достаточных данных" о шпионской деятельности российского журналиста в стране.
"Приказ был издан в связи с наличием достаточных доказательств, что под видом журналиста Гацак осуществлял разведывательную деятельность на территории страны", — сказано в материале БНТ.
При этом сами доказательства не были представлены общественности. Также БНТ пишет о том, что Гацак сегодня покинул территорию Болгарии.
Напомним, вечером 31 октября МИД Болгарии уведомил Посольство РФ в Софии о том, что собственный корреспондент "Российской газеты" в стране Александр Гацак лишён аккредитации и вскоре будет экстрадирован. По словам самого журналиста, ему не объяснили причин такого решения, но, предположительно, всё дело в его публикациях.