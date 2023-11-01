Захарова заявила, что журналист РФ получил "чёрную метку" от властей Болгарии

"Собственный корреспондент "Российской газеты" в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей "чёрную метку" — ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции", — написала она в телеграм-канале.

Дипломат назвала действия Софии новым незаконным ходом натовцев в отношении журналистов из России, которые подвергаются на Западе маниакальному преследованию. Захарова заверила, что Россия не оставит подобные действия без ответа.

Напомним, МИД Болгарии уведомил Посольство РФ в Софии о том, что собственный корреспондент "Российской газеты" в стране Александр Гацак лишён аккредитации и вскоре будет экстрадирован. По словам самого журналиста, ему не объяснили причин такого решения, но, предположительно, всё дело в его публикациях об осквернении в Болгарии мемориалов советским воинам-освободителям. Сейчас Гацак находится в российском посольстве и не покидает его территории.