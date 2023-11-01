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1 ноября, 07:53

Захарова заявила, что журналист РФ получил "чёрную метку" от властей Болгарии

Захарова заверила, что РФ ответит на действия Болгарии в отношении Гацака

Россия готовит ответные шаги на решение болгарских властей в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гацака, которого лишили аккредитации и хотят экстрадировать. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Собственный корреспондент "Российской газеты" в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей "чёрную метку" — ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции", — написала она в телеграм-канале.

Дипломат назвала действия Софии новым незаконным ходом натовцев в отношении журналистов из России, которые подвергаются на Западе маниакальному преследованию. Захарова заверила, что Россия не оставит подобные действия без ответа.

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Напомним, МИД Болгарии уведомил Посольство РФ в Софии о том, что собственный корреспондент "Российской газеты" в стране Александр Гацак лишён аккредитации и вскоре будет экстрадирован. По словам самого журналиста, ему не объяснили причин такого решения, но, предположительно, всё дело в его публикациях об осквернении в Болгарии мемориалов советским воинам-освободителям. Сейчас Гацак находится в российском посольстве и не покидает его территории.

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t.me / MID_Russia

Татьяна Миссуми
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