МИД РФ выразил протест послу Болгарии за высылку священников

МИД России выразил решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви.

В ведомстве указали, что служителей выслали под надуманным предлогом в кощунственной и оскорбительной манере.

"Очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евро-атлантические установки по "борьбе с российским влиянием", неизбежно обернётся неприятными последствиями — прежде всего для его инициаторов", — подчеркнули в МИД.