МИД РФ выразил протест послу Болгарии за высылку священников
МИД России выразил решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви.
В ведомстве указали, что служителей выслали под надуманным предлогом в кощунственной и оскорбительной манере.
"Очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евро-атлантические установки по "борьбе с российским влиянием", неизбежно обернётся неприятными последствиями — прежде всего для его инициаторов", — подчеркнули в МИД.
Напомним, ранее стало известно о решении болгарской власти выдворить из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского: якобы они "несут угрозу национальной безопасности". В МИД РФ данное решение посчитали "недружественным актом", а РПЦ выразила протест.
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