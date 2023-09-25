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25 сентября, 14:08

МИД РФ выразил протест послу Болгарии за высылку священников

МИД России выразил решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви.

В ведомстве указали, что служителей выслали под надуманным предлогом в кощунственной и оскорбительной манере.

"Очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евро-атлантические установки по "борьбе с российским влиянием", неизбежно обернётся неприятными последствиями — прежде всего для его инициаторов", — подчеркнули в МИД.

Стало известно, кто принял решение о высылке священников РПЦ из Болгарии

Стало известно, кто принял решение о высылке священников РПЦ из Болгарии

Напомним, ранее стало известно о решении болгарской власти выдворить из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского: якобы они "несут угрозу национальной безопасности". В МИД РФ данное решение посчитали "недружественным актом", а РПЦ выразила протест.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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