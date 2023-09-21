РПЦ выразила протест в связи с выдворением своих представителей из Болгарии

Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест в связи с выдворением её представителей из Болгарии. Речь идёт о настоятеле подворья РПЦ в Софии архимандрите Вассиане (Змееве) и ещё двух сотрудниках. Текст с таким заявлением служба коммуникации Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) столичного патриархата опубликовала на официальном сайте.

"Русская православная церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, — возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России", — указано в заявлении.

Напомним, что ранее стало известно о решении болгарских властей выдворить из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей храма Святого Николая Мирликийского. В Болгарии считают, что служители якобы несут угрозу национальной безопасности. В МИД РФ данное решение посчитали "недружественным актом", а официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что данный шаг властей Болгарии является деструктивным.