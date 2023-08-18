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18 августа, 10:41

"Без благословения": У РПЦ появились вопросы к освятившему памятник Сталину батюшке

РПЦ начала проверку после того, как в Великих Луках освятили памятник Сталину

Великолукская епархия Русской православной церкви начала служебную проверку в связи с освящением памятника Иосифу Сталину в Великих Луках в Псковской области. Там пояснили, что присутствие священников на мероприятии не было согласовано с епархиальным управлением.

Церемония открытия памятника Сталину в Великих Луках. Видео © VK / Новости дня

"Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия РПЦ и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка", — сообщили в пресс-службе епархии.

Ранее в соцсетях разлетелись кадры с церемонии открытия монумента генералиссимусу в Великих Луках, на которых видно, что в мероприятии участвовали священники. Один из них даже освятил монумент.

Вандалы обезглавили памятник Сталину, установленный в его родном селе Вариани

Вандалы обезглавили памятник Сталину, установленный в его родном селе Вариани

Как уже писал Лайф, восьмиметровый памятник Сталину в Великих Луках был открыт 15 августа на территории мебельного завода "Микрон". Изначально статую создавали для Волгограда, но там её установить не получилось из-за "позиции региональных властей".

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Кадр из видео VK / Новости дня

Наталья Исакова
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