"Без благословения": У РПЦ появились вопросы к освятившему памятник Сталину батюшке
РПЦ начала проверку после того, как в Великих Луках освятили памятник Сталину
Великолукская епархия Русской православной церкви начала служебную проверку в связи с освящением памятника Иосифу Сталину в Великих Луках в Псковской области. Там пояснили, что присутствие священников на мероприятии не было согласовано с епархиальным управлением.
Церемония открытия памятника Сталину в Великих Луках. Видео © VK / Новости дня
"Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия РПЦ и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка", — сообщили в пресс-службе епархии.
Ранее в соцсетях разлетелись кадры с церемонии открытия монумента генералиссимусу в Великих Луках, на которых видно, что в мероприятии участвовали священники. Один из них даже освятил монумент.
Как уже писал Лайф, восьмиметровый памятник Сталину в Великих Луках был открыт 15 августа на территории мебельного завода "Микрон". Изначально статую создавали для Волгограда, но там её установить не получилось из-за "позиции региональных властей".
Кадр из видео VK / Новости дня