В Великих Луках установили памятник Сталину

Представители фонда культурного наследия "Русский витязь" открыли памятник Иосифу Сталину в Великих Луках Псковской области. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель гендиректора фонда, режиссёр документального кино Владимир Паршиков.

Проект памятника высотой восемь метров создал скульптор Михаил Красильников ещё четыре года назад. Инициативная группа рассматривала несколько вариантов установки монумента, но местные власти не согласовывали эти варианты. В итоге решено было установить памятник перед центральным входом завода "Микрон" в Великих Луках.

"Предполагалось, что памятник установим в Волгограде, но из-за позиции региональных властей реализовать не получилось. Сегодня, спустя три года поисков, смогли установить памятник на территории завода "Микрон", — отметил Паршиков.