В "Артеке" открыли памятник Саманте Смит — американской девочке, растопившей лёд с СССР

В международном детском центре "Артек" открыли памятник школьнице Саманте Смит, которая стала послом мира во время холодной войны, написав главе СССР Юрию Андропову. Об этом сообщила пресс-служба лагеря.

Скульптуру поставили на аллее памяти Саманты Смит посреди рощи из оливковых деревьев в лагере "Морской". Само изваяние отлито из бронзы по чертежам и эскизам студентов ЮФУ в творческой мастерской скульптора и академика Сергея Олешни. Церемонию открытия памятника провели при детях, которые приехали отдохнуть в "Артеке" не только со всей России, но и из других стран, а ещё в ней принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Ровно 40 лет назад Саманта Смит, которая уезжала из "Артека", сказала очень важные слова: "Будем жить". И, начиная с этих слов, мир стал меняться, и этот кризис, который был, разрешился. И я очень надеюсь, что опыт девочки, которая написала письмо Андропову, всегда будет в наших сердцах", — заявил министр во время открытия памятника.

В заключение своей речи Кравцов обратился к лидерам западных стран, призвав их вспомнить слова Саманты и пригласив в "Артек". Он пообещал сделать всё, чтобы всем приехавшим в международный центр было хорошо и чтобы, когда они будут возвращаться домой, они забрали с собой "частичку Артека" и "частичку любви".