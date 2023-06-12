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12 июня, 10:36

Вандалы обезглавили памятник Сталину, установленный в его родном селе Вариани

<p>Памятник Сталину в Грузии после акта вандализма. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/SputnikGeorgia/27590" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik Грузия</a></p>

Памятник Сталину в Грузии после акта вандализма. Обложка © Telegram / Sputnik Грузия

В грузинском селе Вариани Горийского муниципалитета неизвестные повредили памятник лидеру СССР Иосифу Сталину. Об этом сообщает портал "Шида Картли".

Монумент в лесистой местности установили в 2022 году жители села, в котором родился Сталин. Теперь скульптура лидера СССР осталась без головы. По данным "Sputnik Грузия", это уже третье нападение вандалов на памятник. К настоящему моменту МВД Грузии не прокомментировало произошедшее.

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Ранее в центре Риги снесли многострадальный памятник поэту Александру Пушкину. Отмечается, что решение о сносе монумента было принято в связи с тем, что в 2009 году местные власти не одобрили его размещение в парке Кронвалда, рекомендовав выбрать другое место.

Светлана Оперук
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