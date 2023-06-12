Вандалы обезглавили памятник Сталину, установленный в его родном селе Вариани
Памятник Сталину в Грузии после акта вандализма. Обложка © Telegram / Sputnik Грузия
В грузинском селе Вариани Горийского муниципалитета неизвестные повредили памятник лидеру СССР Иосифу Сталину. Об этом сообщает портал "Шида Картли".
Монумент в лесистой местности установили в 2022 году жители села, в котором родился Сталин. Теперь скульптура лидера СССР осталась без головы. По данным "Sputnik Грузия", это уже третье нападение вандалов на памятник. К настоящему моменту МВД Грузии не прокомментировало произошедшее.
Ранее в центре Риги снесли многострадальный памятник поэту Александру Пушкину. Отмечается, что решение о сносе монумента было принято в связи с тем, что в 2009 году местные власти не одобрили его размещение в парке Кронвалда, рекомендовав выбрать другое место.