Вандалы обезглавили памятник Сталину, установленный в его родном селе Вариани

В грузинском селе Вариани Горийского муниципалитета неизвестные повредили памятник лидеру СССР Иосифу Сталину. Об этом сообщает портал "Шида Картли".

Монумент в лесистой местности установили в 2022 году жители села, в котором родился Сталин. Теперь скульптура лидера СССР осталась без головы. По данным "Sputnik Грузия", это уже третье нападение вандалов на памятник. К настоящему моменту МВД Грузии не прокомментировало произошедшее.